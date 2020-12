Eingesperrtes Kleinkind in Oberösterreich befreit

In Braunau ist die Feuerwehr am Sonntagnachmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice (AMS) ausgerückt. Eine 21-jährige Frau war bei Reinigungsarbeiten kurz außerhalb des Gebäudes beschäftigt, während ihre zweijährige Tochter im Haus wartete. Allerdings entfernte das Mädchen in einem unbeobachteten Moment den Holzkeil, der die massive Brandschutztür am Zufallen hindern sollte. Die Glastür fiel zu und trennte Mutter und Tochter.