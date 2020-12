Tottenham und Liverpool lassen Punkte liegen

Drei Tage vor dem direkten Duell hat das Spitzenduo Tottenham Hotspur und Liverpool in der englischen Fußball-Premier-League Federn gelassen. Die Londoner kamen im kleinen Derby gegen Crystal Palace nicht über ein 1:1 hinaus. Der Meister musste sich auswärts gegen Fulham, ein weiterer kleiner Club aus der Hauptstadt, mit dem selben Resultat begnügen.

Liverpool lag bei Fulham bis in die Schlussphase hinein im Rückstand und vergab mehrere gute Chancen, dann musste sich Fulhams herausragender Torhüter Alphonse Areola durch einen Foulpenalty von Mohamed Salah doch noch geschlagen geben. Die „Reds“ mussten dabei auf Stürmer Diogo Jota verzichten. Er zog sich am Mittwoch beim Champions-League-Spiel beim FC Midtjylland (1:1) ein Knieverletzung zu und fällt rund zwei Monate aus. Auch Kostas Tsimikas hatte sich in Dänemark verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen.