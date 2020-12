Proteste gegen Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen

Tausende Polen haben am Sonntag in Warschau erneut gegen eine geplante Verschärfung des Abtreibungsrechts protestiert. Die Demonstranten, die zum Haus von Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski marschieren wollten, wurden immer wieder von der Polizei aufgehalten. Die Straße, in welcher der Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS wohnt, wurde schließlich abgesperrt.