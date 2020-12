Was hat so manch europäischen Politiker in den vergangenen Tagen vom abgewählten US-Präsidenten Donald Trump unterschieden? Gar nichts, wenn es um den Covid-19-Impfstoff ging. Das Stirnrunzeln im Sommer war allseits groß, als Trump auf die Entwickler und Behörden Druck auszuüben versuchte, damit er noch vor der Wahl eine Impfung präsentieren und sich so zum Sieger über die Corona-Pandemie erklären könnte.