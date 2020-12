Ein umgestürzter Baum blockierte kürzlich die Gemeindestraße nach Falterschein bei Zams. Der Postzusteller Helmut Walser bewies Eigeninitiative, holte eine Motorsäge und schnitt den Baum in Stücke.

Zams/Falterschein – Es ist eine Gegend, in der sich Fuchs und Henne gute Nacht sagen. Am Ende einer Gemeindestraße, acht Kilometer vom Dorf entfernt, liegt der Zammer Weiler Falterschein in 1302 m Seehöhe.