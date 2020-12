Tiroler lässt Tradition aufleben: Tiroler Mundart fürs Altenheim

St. Johann i. T. – Schon seit unzähligen Jahren beschäftigt sich der St. Johanner Kurt Pikl mit der Mundart. Vor rund 13 Jahren mündete sein Engagement schließlich in die Gründung des Vereins „Insa Tiroler Mundart“, deren Obmann Pikl ist. Nicht nur, aber gerade auch in Corona-Zeiten, bemüht sich der Verein, die Mundart ins Internet zu bekommen, damit sie einem größeren Kreis von Mundartfreunden zugänglich gemacht werden kann.

„Hören und sehen ist ja doch einfacher, als die zum Teil schwierige Mundart zu lesen. Ich gehe davon aus, dass in zehn Jahren niemand mehr Mundart lesen kann“, sagt Pikl.

Einmal im Monat gestaltet Pikl deshalb einen Beitrag, der auf www.gaudi-tirol.at publiziert wird. Weil aber sein Zielpublikum so um die 65+ liegt und nicht alle älteren Personen so gut mit dem Internet umgehen können, laufen die Beiträge auch im lokalen KabelTV und können so zum Beispiel auch im St. Johanner Altenheim empfangen werden.