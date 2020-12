Geschehnisse des Lebens im kleinen Format: Künstler führen Tagebuch

St. Anton am Arlberg – Seit nunmehr fünf Jahren führt das St. Antoner Künstlerpaar Lisa Krabichler und Peppi Spiss Tagebuch. Allerdings nicht in der herkömmlichen Form – Festhalten von subjektiven Empfindungen in einem kleinen Büchlein. Ihre Tagebuchnotizen haben das Format von 30 x 30 cm und sind in den unterschiedlichen künstlerischen Techniken ausgeführt. Ob Aquarell, Malerei, Bleistiftstudie, Pastell oder Druckgrafik, Krabichler und Spiss schreiben ihre Gedanken, Impressionen, Wünsche, Hoffnungen, Träume, positive wie negative Stimmungen, poetische Selbstbespiegelung oder Anekdoten in Form von Reisenotizen durch das Leben nieder.