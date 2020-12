"Ich liebe dich": Ein Liebesmanifest auf Schwyzerdütsch

Innsbruck – In Zeiten größter sozialer Distanz kamen sie sich so nahe wie noch nie. Dino Brandão, Faber und Sophie Hunger, drei Schweizer Musiker, die normalerweise im ganzen deutschen Sprachraum touren, strandeten im Frühjahr in Zürich. Konzerte wurden verschoben, Albumreleases gecancelt, die Stimmung war schlecht. Erst als ein Zürcher Radiosender die drei zu einer gemeinsamen Jam-Session in einer verwaisten Bar lud, wurde aus der Krise eine Chance. Am Wochenende veröffentlichte das Trio mit „Ich liebe dich“ sein erstes gemeinsames Album.