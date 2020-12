Eine 77-Jährige ist Sonntagabend bei einem Wohnungsbrand in Frohnleiten in Graz-Umgebung ums Leben gekommen. Nachbarn hatten gegen 17.45 Uhr Rauch aus der Wohnung der Pensionistin bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Diese konnten jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen, teilte die Polizei am Montag mit. Bereits vor zwei Jahren hatte es in der Wohnung der Frau gebrannt. Damals wurde sowohl die Bewohnerin als auch ein Feuerwehrmann verletzt.