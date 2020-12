Innsbruck – An die 15.000 Pkw-Lenker mit Hauptwohnsitz im Stubai- oder Wipptal nutzen die Möglichkeit, sich zusätzlich zu einer kostenpflichtigen Autobahnvignette auch gratis eine Jahresmautkarte für die Brennerautobahn zu holen. Dieses Mautzuckerl ist mittelbar im Bundesstraßen-Mautgesetz so geregelt. Ein Bonus, der durch die geplante Hereinnahme der Pkw in die neue EU-Wegekostenrichtlinie gekippt werden könnte, wie der Innsbrucker Europarechtsexperte Walter Obwexer auf TT-Anfrage bestätigt. Bisher galt die Wegekostenrichtlinie nur für Lkw. Nun könnte das Maut-Diskriminierungsverbot auch für Pkw Anwendung finden. Bedroht ist auch die Sonderregelung für Osttiroler am Felbertauern. Das Verkehrsministerium ortet vorerst keine erhöhte Gefahr für die Sondermauten.