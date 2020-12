TVB-Aufsichtsrat empfiehlt Verkauf der Muttereralmbahn

Heute Nachmittag ist die Vollversammlung des Tourismusverbandes Innsbruck (TVB) am Zug. Sie muss darüber entscheiden, ob die Muttereralmbahn an die slowakische Firma Tatry Mountain Resort verkauft werden soll. Aus dem Aufsichtsrat des TVB kommt jedenfalls grünes Licht. Selbiger tagte gestern Früh und gab einstimmig (bei einer Enthaltung) eine Wohlmeinung an die Vollversammlung ab. „Der Aufsichtsrat steht hinter dem Verkauf“, bestätigt Aufsichtsratsvorsitzende Patricia Niederwieser auf TT-Anfrage.