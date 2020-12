Besuche in Pflegeheimen: Volksanwalt fordert Lockerungen

Die Volksanwaltschaft befürchtet, dass viele Heimbewohner von ihren Angehörigen über Weihnachten mit nach Hause genommen werden. Das sei nicht die sicherste Lösung, konstatiert SPÖ-Volksanwalt Bernhard Achitz in Ö1. Er fordert daher, die Besuchsregeln in den Heimen zu lockern. „Es ist immer besser, die Besucher kommen in das Pflegeheim und werden vorher getestet. Dann ist einigermaßen sichergestellt, dass sie am Tag des Besuchs nicht ansteckend sind. Wenn allerdings die Bewohnerinnen herausgenommen werden, wird das Problem wesentlich größer.“