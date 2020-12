Bei WSG-Sieg in Ried winken zwei zusätzliche freie Tage als „Bonuszahlung“

„In der Fußballgeschichte hat nur ein Tiroler Team höher bei Rapid gewonnen. Das war die SPG Wattens/Wacker 1976 mit 4:0, da hat auch der ,Gombi‘ (Wörgls vormaliger Sportchef Manfred Gombasch; Anm.) ein Tor geschossen“, lachte sich WSG-Cheftrainer Thommy Silberberger noch gestern so richtig ins Fäustchen. Dass er in St. Pölten mit Gelb-Rot auf die Tribüne musste und die Rapid-Bank nach zahlreichen Wortspenden ungeschoren davongekommen sei, notierte Silberberger ebenfalls.

Die WSG Tirol hätte sich mit dem herzerfrischenden Fußball schon längst (mehr) Fans im Tivoli verdient. Die Aktien vieler junger Kicker, die vor dieser Bundesliga-Saison kaum einer am Radar hatte, sind stetig im Steigen. Und da steigt einer wie Köck gleich auf die Bremse: „Zurücklehnen gibt es nicht. Wir dürfen uns freuen und stolz sein, aber wir müssen am Boden bleiben und dürfen nicht deppert werden.“ Damit spielt der „Köcki“ auf mögliche Berater und Co. an, die den WSG-Aufsteigern schon in der Winterpause Honig um den Mund schmieren könnten.