Beschwerde von Tierschützern erfolgreich: Schutzstatus des Wolfs bestätigt

Salzburg, Innsbruck – Die Beschwerde der Naturschutzorganisationen Naturschutzbund Österreich und WWF Österreich gegen den Bescheid zum Abschuss eines Wolfs in Salzburg war erfolgreich. Das Landesverwaltungsgericht hat den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft St. Johann i. P. aufgehoben. Der strenge Schutzstatus des Wolfs wurde damit ebenso bestätigt wie in Tirol, wo bekanntlich alle Anträge, so genannte „Problemwölfe“ abzuschießen, abgelehnt wurden.