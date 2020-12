Teenager des Mordes an Zwölfjährigem in England beschuldigt

In Großbritannien soll ein 14-Jähriger einen zwölfjährigen Buben getötet haben. Der Teenager sei des Mordes beschuldigt, teilte die Polizei in der ostenglischen Grafschaft Lincolnshire am Montag mit. Außerdem bleibe ein 19-Jähriger in Gewahrsam, der am Wochenende gemeinsam mit dem Angeklagten festgenommen wurde. Die Leiche des Buben war am Samstag in Fishtoft im Verwaltungsbezirk Boston entdeckt worden. Weitere Details zur Tat gab die Polizei zunächst nicht bekannt.