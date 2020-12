Beihilfendeckel zu niedrig: Hoteliers wollen mehr Geld von EU

Wien – „Der EU-Beihilfendeckel von 800.000 Euro je Unternehmen reicht für eine so lange Durststrecke wie die Corona-Pandemie nicht aus“, sagt der Generalsekretär der Österreichischen Hoteliersvereinigung (ÖHV) Markus Gratzer. Ein Mitarbeiter-intensives Unternehmen nach dem anderen stoße an die Grenzen. Gratzer verweist auf eine aktuelle Befragung von Konzern- und Wellnesshotels. Das sei ein klarer Handlungsauftrag vor allem an die EU-Kommission. Anstatt der maximal möglichen 80 Prozent Umsatzersatz für November erhalten die Leitbetriebe im Durchschnitt lediglich 48Prozent, sagt Gratzer. 63 Prozent der befragten Unternehmen erreichten damit schon den Deckel von 800.000 Euro. Ein Ende der finanziellen Durststrecke sei nicht absehbar.