Anhörung in London - Ärzte wollen Fünfjährige sterben lassen

Ein Gericht soll klären, ob britische Ärzte ein todkrankes fünfjähriges Mädchen sterben lassen dürfen. Am Montag begann dazu eine Anhörung vor dem Familiengericht in London. Die Mutter der kleinen Pippa wehrt sich gegen die Entscheidung des Krankenhauses, in dem ihre Tochter seit bald zwei Jahren behandelt wird, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen. Eine Grippeerkrankung hatte zu schweren Schäden im Gehirn des Mädchens geführt.