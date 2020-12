Wachsende Sorge nach Schulangriff in Nigeria

In Nigeria wächst die Sorge um Hunderte entführte Schulkinder. Nach einem Angriff bewaffneter Männer auf die staatliche Oberschule in Kankara in der Nordregion Katsina äußern sich die betroffenen Eltern zunehmend besorgt. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Überfall am Montag und forderte die umgehende Freilassung der verschleppten Kinder.