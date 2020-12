Ein Damm mit vielen Lücken: „Mose“ soll Venedig schützen

Etwas mehr als zehn Jahre ist es her, als der vermutlich größte Biberdamm der Welt von einem kanadischen Forscher zufällig mit Bildern aus dem Weltall entdeckt wurde. Das von den Nagern errichtete gewaltige Bauwerk ist nach einem Bericht der Los Angeles Times 850 Meter lang und liegt im Wood-Buffalo-Nationalpark in Alberta in Kanada. Selbst die größten bisher entdeckten Biberdämme waren nur halb so lang.