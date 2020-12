Tiger biss Frau bei Streichelversuch in Tschechien Hand ab

In Tschechien hat ein privat gehaltener Tiger einer Frau eine Hand abgebissen. Die 66-Jährige sei für den Transport stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes am Montag nach Angaben der Agentur CTK. Die Frau hielt ihre Hand nach ersten Erkenntnissen der Polizei in das Gehege, um das Raubtier zu streicheln, obwohl sie davor wiederholt gewarnt worden sei.