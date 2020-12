Arbeiter in Liechtensteinklamm bei Absturz tödlich verletzt

In der Liechtensteinklamm bei St. Johann im Pongau ist am Montagvormittag ein 33-jähriger Arbeiter tödlich verunglückt. Der Industriekletterer war mit Felssicherungsarbeiten im hintersten Teil der Klamm beschäftigt, als er plötzlich rund 40 Meter tief in das Bachbett abstürzte. Zwei Arbeiter hörten den Schrei des Mannes, zogen ihn auf eine Sandbank und leisteten Erste Hilfe. Trotz der Reanimationsversuche erlag der Kroate noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.