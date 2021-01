Leitartikel zur Corona-Politik in Österreich: Scherben zum neuen Jahr

Scherben bringen Glück. In Österreich geht in diesen Tagen aber das Vertrauen in die Politik – oder was davon noch übrig war – zu Bruch. Das Ende der Pandemie ist nach dem Start der Impfungen zwar in Sicht. Frühjahr und Sommer sind dennoch weit, epidemiologisch, wirtschaftlich und in der Schule. Statt gemeinsam Lösungskompetenz zu vermitteln, steckt die Politik aber in der Sackgasse der gegenseitigen Vorwürfe fest.