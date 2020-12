Mindestens elf Tote bei Brand in russischem Altersheim

Bei einem Brand in einem Altersheim in der russischen Region Baschkortostan im Ural sind mindestens elf Menschen getötet worden. Das teilte Russlands Notfallministerium am Dienstag mit. Das Feuer wurde am Dienstag gegen 03:00 Uhr früh Ortszeit (Montag/23.00 MEZ) im Dorf Ischbuldino gemeldet und drei Stunden später gelöscht.