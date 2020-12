Tödlicher Lawinenunfall in Vorarlberg

Ein Skitourengeher ist am Montag bei einem Lawinenunfall in Vorarlberg ums Leben gekommen. Er war am Vormittag allein von Stuben am Arlberg kommend über das noch geschlossene Skigebiet Albona auf den Albonagrat aufgestiegen. Von dort aus wollte der 61-jährige über die Abfahrt „Albona North Face“ wieder zurückfahren. Doch beim Einfahren in den Steilhang löste er ein Schneebrett aus. Er wurde etwa 400 Meter weit mitgerissen und verschüttet, teilte die Polizei am Dienstag mit.