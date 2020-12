Boko Haram bekennt sich zu Entführung Hunderter Schüler

Die Islamistengruppe Boko Haram hat sich zur Entführung Hunderter Schüler im Nordwesten Nigerias bekannt. „Unsere Brüder stecken hinter der Entführung in Katsina“, sagte der Anführer der Gruppe, Abubakar Shekau, am Dienstag in einer Propagandanachricht. Mindestens 333 Schüler werden noch vermisst, nachdem Hunderte bewaffnete Männer auf Motorrädern am Freitag eine Sekundarschule im Bundesstaat Katsina angegriffen hatten.