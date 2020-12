Weihnachtsamnestie: Van der Bellen begnadigt 14 Häftlinge

Bundespräsident Alexander Van der Bellen begnadigt im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsamnestie 14 Personen, die gerade in österreichischen Gefängnissen eine Haftstrafe verbüßen. Sie werden am 17. Dezember aus der Haft entlassen, hieß es am Dienstag in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Die Begnadigten sind überwiegend zum ersten Mal in Haft und haben sich in dieser diszipliniert verhalten. Insgesamt gab es im Jahr 2020 88 Begnadigungen.