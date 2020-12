Ried trennt sich von Trainer und Sportchef Baumgartner

Fußball-Bundesligist SV Ried hat Trainer und Sportchef Gerald Baumgartner am Dienstag beurlaubt. Der 56-Jährige war seit Jänner 2019 im Amt und hatte den Club in der Saison 2019/20 zurück ins Oberhaus geführt. Dort liegen die drei Runden sieglosen Innviertler nach elf Spielen mit zehn Punkten auf Rang zehn. Der Polster auf Schlusslicht Admira beträgt drei Punkte. Interimistisch bis Weihnachten übernimmt Gerhard Schweitzer, im Ligaspiel am Sonntag wartet auswärts WSG Tirol.