Parteifinanzen: Fünftel der Parteispenden 2020 unzulässig

Die Parteien haben ihre Spendengrenze heuer nicht ausgeschöpft. Laut vom Rechnungshof veröffentlichten Zahlen haben SPÖ, Grüne und NEOS bisher 129.410,28 Euro erhalten. Möglich wären 761.000 Euro je Partei. ÖVP und FPÖ haben keine größeren Zuwendungen gemeldet. Bei einem Fünftel der Einnahmen handelt es sich um unzulässige Spenden, vor allem an die SPÖ. Diese 25.158,78 Euro muss der Rechnungshof nun sozialen oder wissenschaftlichen Zwecken spenden und sucht dafür Vorschläge.

Im Vorjahr hat der Rechnungshof 10.000 Euro aus unzulässigen Spenden an insgesamt fünf Organisationen weitergeleitet. Dass es heuer mehr sind, liegt vor allem an der SPÖ. Weil zwei ihrer Zuwendungen das gesetzlich zulässige Limit pro Einzelspender (2020 waren das 7.612,50 Euro) überstiegen haben, musste sie 24.908,78 Euro an den Rechnungshof abführen. Der Rest stammt von der FPÖ, deren „Seniorenring“ unzulässigerweise 250 Euro vom Landtagsklub der Kärntner Freiheitlichen erhalten hatte.