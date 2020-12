Absage konnte „Quo Vadis“ nicht stoppen

Stolze 6000 Euro kamen so zusammen, sie gehen zu gleichen Teilen an die Hilfsprojekte „Arche Tirol“ und „Wasser zum Leben“ (Brunnenbauprojekte der Caritas Tirol), die „Concordia“-Sozialprojekte und die Afrikahilfe „Deo Gratias“. Den Spendenscheck gestaltete die Gemeinschaft „Arche Tirol“ in Steinach. (TT)