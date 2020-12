Grün-bischöfliche Konferenz: Kogler sprach mit Glettler

Wien –Ob der verheerenden Zustände in griechischen Flüchtlingslagern – Kälte, Nässe, Sturm, Kinder werden von Ratten gebissen – appellieren Vertreter von „Courage-Mut zur Mitmenschlichkeit“ und der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler an die türkis-grüne Regierung, einige der dortigen Kinder und Familien in Österreich unterzubringen. Gestern hat Grünen-Vizekanzler Werner Kogler mit Glettler sowie der „Courage“-Initiatorin und Schauspielerin Katharina Stemberger via Skype über die Causa geredet.