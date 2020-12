Weitere Corona-Hilfen für Firmen ab heute abrufbar

Wien – Ab heute können Unternehmen weitere Corona-Hilfen beantragen. Es geht dabei um den so genannten Verlustersatz mit einer Höhe von bis zu drei Mio. Euro und den bis zu 50 Prozent hohen Dezember-Umsatzersatz. Letzteren gibt es für Branchen, die weiter vom Lockdown betroffen sind, wie Gastronomie und Hotellerie. Beide Stützungen sind via FinanzOnline zu beantragen.

Beim Umsatzersatz für von der verlängerten Schließung im Dezember 2020 betroffene Betriebe wird die Hälfte ihres Umsatzes aus dem Vorjahres­monat ersetzt. Dieser wird anhand der Steuerdaten, die der Finanzverwaltung vorliegen, automatisch berechnet. Als Berechnungsgrundlage hierfür werden die Umsätze des Dezembers 2019 herangezogen. Die Mindesthöhe beträgt 2300 € bis maximal 200.000 € und kann bis 15. Jänner beantragt werden. Betrachtungszeitraum dafür ist vom 7. bis 31. Dezember 2020, danach kann Fixkostenzuschuss bis drei Mio. Euro in Anspruch genommen werden. „Der Umsatzersatz ist eines der schnellsten und unbürokratischsten Hilfsinstrumente, meist ist das Geld innerhalb weniger Tage auf dem Konto der Betriebe“, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. Zufrieden zeigt sich auch Gernot Blümel. „Mit den finalisierten Instrumenten des Dezember-Umsatzersatzes und des Verlustersatzes mit einem Volumen von bis zu 3 Millionen Euro haben wir ein nahtloses System an effektiven Hilfen geschaffen“, so der Finanzminister.