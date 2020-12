Gedichtband von Sepp Mall: Der Holzweg himmelwärts

Innsbruck –Ob und wie sich über die Shoah schreiben lässt, ist eine akademische Diskussion. Schreibende haben sie kaum geführt. Sie haben geschrieben. In seinem neuen Gedichtband „Holz und Haut“ besucht der Südtiroler Dichter Sepp Mall auch die Stätten des Menschheitsverbrechens, das sich der Beschreibung entzieht und auch deshalb erschrieben werden muss. Mit „Über die Städte zog Rauch“ hat Mall seine Shoah-Gedichte überschrieben. Er beschreibt darin das Gedenkstätten-Heute. Verbindet das, was von den Mordfabriken blieb, mit dem, was beim Betrachten, beim Erinnern, dem Versuch, das, was war, nachzuvollziehen, mitschwingt. Nicht ums Begreifen geht es dabei, sondern um die Beschreibung des Nichtbegreifenkönnens.