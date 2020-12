Frankreich lockert Corona-Maßnahmen

Anders als vorher ist es aber in diesem Zeitraum nun nicht mehr möglich, Sport zu treiben oder zu spazieren. Für viele Menschen im Land fühlt sich die neue Regelung daher teilweise gar nicht wie eine wirklich große Lockerung an. Die zuvor geltenden Ausgangsbeschränkungen waren in Paris zum Beispiel kaum noch kontrolliert worden. Auch sind die Lockerungen nun weniger weitgehend als zunächst angekündigt. Eigentlich sollten auch Kinos, Theater oder Museen wieder öffnen. Da die Zahl der Neuinfektionen aber nicht so stark gesunken ist wie erhofft, ist dies nun erstmal verschoben worden. Eventuell können sie ab dem 7. Jänner öffnen.

Die Regierung hat ein neues Formular für die abendlichen Einschränkungen online gestellt. Einzig am Heiligen Abend sollen diese nicht gelten. Die Öffnung der Restaurants hatte Präsident Emmanuel Macron für den 20. Jänner in Aussicht gestellt. Premier Jean Castex betonte am Dienstag jedoch, dass dies nicht sicher sei. „Es wird davon abhängen, wie wir die Festtage überstehen“, sagte er dem Sender Europe 1. Während der Weihnachtsferien könne das Virus wiederaufflammen.

Britische Behörden informierten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterdessen über eine in Großbritannien gefundene neue Variante des Coronavirus SARS-CoV-2. Studien dazu liefen, wie eine Sprecherin der WHO am Dienstag in Genf sagte. „Bisher wissen wir sehr wenig über diese Variante“, sagte der Physiker Richard Neher, der am Biozentrum der Universität Basel die Evolution von Viren und Bakterien erforscht. Unklar sei etwa, ob eine der Mutationen mit einer reduzierten Erkennung durch das Immunsystem einhergehe. Die britischen Behörden erforschten dies zur Zeit, so die WHO.