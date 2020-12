Wechselberger: Ausgangssperre als Ultima Ratio?

Darauf angesprochen, erklärt Wechselberger, dass er sich in der Publikation vor allem an die Ärzteschaft wende und einen Spagat zustande bringen müsse. „Die Ärzteschaft ist gespalten. Ich versuche die Diskrepanz zwischen Medizin und Politik zu erklären.“

Das Ziel der Ärzte, sich um den Patienten zu kümmern, und das Ziel der Politik driften auseinander. „Das Problem ist nur, dass die Politik das Ziel nicht offen kommuniziert.“ So würden wenig differenzierte Ausgangssperren wie bei Albert Camus vor 70 Jahren in seinem Roman „Die Pest“ als Ultima Ratio hingestellt. Als hätten die Monate seit dem ersten Lockdown keine neuen Erkenntnisse gebracht, wurden die Bewohner vieler Länder der Welt zum zweiten Mal in ähnliche Bewältigungsstrategien gedrängt, schreibt Wechselberger in der Ärztezeitung.