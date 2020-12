Innsbruck – „Nahezu alle Tiroler Skigebiete werden am 24. Dezember aufsperren, einige vielleicht am 25.“, weiß Franz Hörl, Obmann der Seilbahner in der Wirtschaftskammer (WK). Und er ist sich sicher: „Das Skifahrerlebnis für Einheimische wird super sein.“ Es werde viel Platz für jeden Skifahrer geben und ganz sicher kein Gedränge an den Liften.