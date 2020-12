Mehr Bundes-Unterstützung für Länder angekündigt

Der Bund wird den Ländern zusätzliche Mittel zur Bekämpfung der Coronakrise überweisen. Das hat Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Dienstag mit den Landesfinanzreferenten vereinbart. Außerdem spricht das Finanzministerium auch mit den Gemeinden über zusätzliche Hilfen. Der noch bis Ende 2021 laufende Finanzausgleich soll verlängert werden.

Durch die Coronakrise sinken die Einnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden - gleichzeitig steigen die Ausgaben für die Bewältigung der Pandemie und der Wirtschaftskrise. Bei einer außerordentlichen Sitzung der Landesfinanzreferenten kündigte Blümel am Dienstag weitere Unterstützung des Bundes an. Konkret will der Bund den Pflegefonds auf den stationären Bereich ausweiten und Kosten für Schutzausrüstungen und „Barackenspitäler“ bis März 2021 übernehmen. Außerdem erhalten Länder und Gemeinden Kostenersatz für das Personal bei den „Massentestungen“ (zehn Euro pro Stunde bzw. 20 Euro für medizinisches Personal sowie Überstundenabgeltung für Gemeindemitarbeiter).