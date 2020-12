Innsbruck — Dass es keinen gemeinsamen Abschlussbericht zum Untersuchungsausschuss gibt, war zu erwarten. Zu unterschiedlich waren schon zuvor die Standpunkte zwischen der schwarz-grünen Landesregierung und der Opposition. SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS üben bereits seit Jahren massive Kritik an der Ausgliederung der Flüchtlingsagenden in eine Gesellschaft. Außerdem läuft es nach wie vor nicht gerade rund in den Tiroler Sozialen Diensten (TSD), das hat der Landesrechnungshof in seinem Sonderbericht 2017 deutlich gemacht.