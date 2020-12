Waffenfund: Verdächtiger soll Glock selbst gebaut haben

Nach dem Fund von Waffen in der österreichischen Neonazi-Szene, die für eine deutsche rechtsextreme Miliz gehortet wurden, werden nun immer mehr Details bekannt. So soll der festgenommene Hauptverdächtige, der unter anderem bereits in den 1990er-Jahren im Zuge der Briefbombenattentate ins Visier der heimischen Behörden geraten war, die für Deutschland bestimmten Glock-17-Pistolen selbst gebaut haben, wie das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag bekannt gab.