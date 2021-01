Tiroler Pilotprojekt: Wenn persönliche Schicksale beim Hausarzt aufschlagen

Sistrans, Innsbruck – In Sist­rans läuft seit März 2020 ein Pilotprojekt: Erstmals in Tirol wird sozialarbeiterische Beratung bei einer Hausärztin angeboten – in Kooperation zwischen der Praxis von Dr. Lisa Fischer und ZeSa, dem Zentrum für Soziale Arbeit & Soziale Dienstleistungen mit Sitz in Innsbruck.