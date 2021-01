Zur Lage der Tiroler Wirtschaft: „Das sind sicherlich keine alten Hüte“

Krisen zeigen auch immer deutlich Schwächen auf. Wo muss man in diesem Kontext ansetzen und welche „alten Hüte“ sehen Sie?

Patrizia Zoller-Frischauf: Tirol hat sich in den vergangenen Jahren durch eine disziplinierte Budgetpolitik Spielräume geschaffen, um mehr tun zu können als andere Bundesländer. Wir haben bei den konjunkturbelebenden Maßnahmen eine gute Balance gefunden. Einerseits geht es darum, dass Investitionen jetzt vorgezogen werden und andererseits, dass die richtigen Zukunftsbereiche adressiert werden. Regional, digital, nachhaltig – das sind die drei Bereiche, die wir in den Fokus gerückt haben, die sicherlich keine „alten Hüte“ sind. Damit sind wir auf dem richtigen Weg und Investieren ist derzeit extrem attraktiv, da die Investitionsprogramme des Landes mit der Investitionsprämie des Bundes kombinierbar sind und man bis zu 20 Prozent der förderbaren Kosten abholen kann. So viel Geld gab es noch nie.