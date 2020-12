Kapfenberger SV nach 2:0 gegen BW Linz im Cup-Viertelfinale

Der Kapfenberger SV steht im Viertelfinale des ÖFB-Fußball-Cups. Die Obersteirer setzten sich im Duell zweier Zweitligisten am Dienstag gegen Blau Weiß Linz mit 2:0 (0:0) durch. Alexander Steinlechner (47.) und Marvin Hernaus (64.) trafen in Kapfenberg nach einer torlosen ersten Spielhälfte für die Hausherren. Die Viertelfinal-Auslosung findet am Mittwochabend statt.