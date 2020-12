Dortmund bei Terzic-Debüt 2:1-Sieger bei Werder Bremen

Zwei Tage nach der Trennung von Lucien Favre hat Borussia Dortmund seine Mini-Krise in der deutschen Fußball-Bundesliga beendet. Im ersten Spiel unter der Leitung des neuen Cheftrainers Edin Terzic kam der BVB am Dienstagabend bei Werder Bremen zu einem verdienten 2:1-(1:1)-Sieg und holte damit den ersten Dreier nach zuvor drei sieglosen Partien.

Raphael Guerreiro (12.) und Marco Reus (78.) per Elfer-Nachschuss erzielten die Dortmunder Treffer. Die Borussia, bei der der erst 16-jährige Youssoufa Moukoko erstmals in der Startelf stand, war zuletzt 1:5 zu Hause gegen den VfB Stuttgart unterlegen. Die Schwaben holten ihrerseits am Dienstag nach 0:2-Rückstand gegen Union Berlin noch ein 2:2. Sasa Kalajdzic erwies sich dabei als „Super-Joker“. Der bei Stuttgart erst in der 80. Minute eingewechselte Wiener traf in der 85. und 90. Minute zum Endstand. Für Kalajdzic waren es seine Saisontore vier und fünf.