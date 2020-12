Milo Rau schreibt das Evangelium online neu

Ironischerweise hat Rau seinen Film in Matera gedreht - der damaligen Kulturhauptstadt Europas, die auch den Auftrag für das Projekt vergab. Matera ist aber auch jene süditalienische Stadt, die bereits für die Bibelepen von Pasolini und Gibson als Hintergrund diente. Und auch in der Bildsprache erinnert Rau mit seinem Kameramann Thomas Eirich-Schneider an Pasolinis Großaufnahmen von Gesichtern im Stile des Neorealismus als Treiber der Geschichte. Dieser cineastische Bezug wird noch dadurch unterstrichen, dass er Schauspieler und Schauspielerinnen aus den legendären Arbeiten der Vorgänger verpflichtet hat, so etwa Pasolinis Jesus-Darsteller Enrique Irazoqui als Johannes der Täufer oder Mel Gibsons Maria, Maia Morgenstern.