Minus bei Seilbahn-Käufen, Wasserstoff im Anrollen

Sterzing, Telfs – Mitten in der zweiten Welle der Corona-­Krise sorgte gestern die Unternehmensgruppe HTI (High Technology Industries) mit Leitner Ropeways, Poma, Prinoth, Demaclenko und Leitwind für eine Weltpremiere: Prinoth präsentierte das weltweit erste wasserstoffbetriebene Pistenfahrzeug. „Wir sind schon stolz darauf, dass mit dem neuen Konzeptmodell ein Fahrzeug nach einem intensiven Jahr an Entwicklungsarbeit in die Testphase geht“, sagt HTI-Chef Anton Seeber gegenüber der TT.

Viele Skigebiete würden immer nachhaltiger, das gehe oft leider in den öffentlichen Tourismus-Diskussionen völlig unter, sagt Seeber. Seilbahnbetriebe würden immer noch effizienter und umweltschonender durch innovative Elektroantriebe. Die Pistenfahrzeuge seien die einzig verbliebenen Verbraucher von fossiler Energie gewesen, die neue Wasserstoff-Lösung sei ein wichtiges Puzzle-Stück für die Zukunft. „Wir müssen uns bewusst sein, dass die Menschen in den Alpen auch in Zukunft mit dem Tourismus und dem Skifahren Einkommen erwirtschaften und die Täler am Leben erhalten.“