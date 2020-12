Der letzte Wächter über die Finsternis

Dunkel ist’s in Obertilliach. Da schält sich die Silhouette eines kräftigen Mannes aus dem Schwarz, seine Laterne ist einer der wenigen Lichtpunkte in der Gasse. „Loust auf ihr Hearn und Baurn und lasst enk sogn ...“, beginnt er das traditionelle Lied, das ihn als Nachtwächter von Obertilliach ausweist: Helmut Egartner, der letzte seiner Art und einziger Nachtwächter, der Österreich in der internationalen Zunft der Nachtwächter und Türmer vertritt. Traditionell ist auch die Ausstattung des 72-Jährigen: ein weiter schwarzer Mantel, ein schwarzer Hut und eine Hellebarde.