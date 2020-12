Sacharow-Preis wird an weißrussische Opposition verliehen

Das Europaparlament verleiht am Mittwoch seinen Sacharow-Preis für Demokratie und Menschenrechte an die Opposition in Weißrussland (12.15 Uhr). Die EU-Volksvertretung will damit den Einsatz der Gegner des autoritär regierenden Staatschefs Alexander Lukaschenko für einen friedlichen Machtwechsel würdigen. Für die Verleihung reist unter anderem die nach Litauen geflüchtete ehemalige Präsidentschaftskandidatin Swetlana Tichanowskaja nach Brüssel.