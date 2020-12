Von der Leyen sieht Fortschritte bei Post-Brexit-Verhandlung

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen macht Fortschritte in den seit Monaten stockenden Brexit-Verhandlungen aus. „Die nächsten Tage werden entscheidend“, sagte die deutsche Chefin der Brüsseler Behörde am Mittwoch im Europäischen Parlament. Einer der drei Hauptstreitpunkte sei aber weitgehend geklärt. Dabei geht es darum, wie Streitfälle künftig geschlichtet werden sollen, sofern das geplante Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU zustande kommt.

Großbritannien will mit dem Brexit mehr Souveränität zurückgewinnen und deswegen die volle Kontrolle über die eigenen Gewässer haben. Die EU will dort aber einen Zugang bekommen, was vor allem für französische Fischer wichtig ist. Die Diskussionen zu diesem Thema seien noch immer schwierig, so von der Leyen. „Manchmal fühlt es sich an, dass wir nicht in der Lage sein werden, diese Fragen zu klären.“ Es werde aber weitere Verhandlungen geben.