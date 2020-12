Osttiroler Lovric nach Nationenwechsel: „Ich bin Österreich sehr dankbar“

Sandi Lovric hat sich sowohl beim FC Lugano als auch im slowenischen Nationalteam durchgesetzt. Begonnen hat alles aber in Lienz.

Lugano – Mit 16 Jahren spielt­e Sandi Lovric (22) bereits in der österreichischen Bundesliga, inzwischen sorgt der Osttiroler als slowenischer Nationalspieler und Stammspieler unter Ex-Wacker-Coach Maurizio Jacobacci bei Lugano für positive Schlagzeilen.

Sandi Lovric: Ich habe sehr viele schöne Moment erlebt, zum Beispiel das Debüt im slowenischen Nationalteam oder den Erfolgslauf mit Lugano (aktuell Platz fünf, bei zwei Spielen in der Hinterhand, Anm.). Da haben wir noch zwei Spiele, die wollen wir noch positiv abschließen. Es war ein sehr intensives Jahr.

Lovric: Im Sommer hat mich der Trainer (Matjaz Kek, Anm.) angerufen und die erste Frag­e war, ob ich für Slowenien spielen würde. Ich habe ja durch meine Eltern und meine Brüder einen starken Bezug zu Slowenien, aus familiären Gründen hab’ ich dann auch schnell zugesagt. Wir sind dann das Sportliche durchgegangen – und der Trainer hat offen gesagt, was er sich vorstellt. Ich bin sehr stolz, dass ich mein Land vertreten kann, bin aber Österreich sehr dankbar. Ich habe viele Freunde hier und hatte in den Nachwuchsnationalteams eine schöne Zeit.

Geboren und aufgewachsen sind Sie aber in Lienz ...

Lovric: Mein Eltern sind aus Slowenien, meine zwei Brüder sind auch noch dort geboren. Mein Vater kam in den 90er-Jahren beruflich nach Osttirol und hat meine Mutter und meine Brüder später nachgeholt. Mein Papa war auch Trainer bei Rapid Lienz und meine Brüder haben dort gespielt, so kam ich früh mit Fußball in Berührung.