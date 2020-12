Linzer Crossing Europe Filmfestival 2021 mit Open-Air-Zone

Das Europäische Filmfestival Crossing Europe ist auch in der Pandemie heuer aktiv geblieben - 100 von 157 geplanten Filmen wurden als „Extracts“ präsentiert - und bereitet seine 18. Ausgabe von 21. bis 26. April 2021 in Linz vor. Diese umfasst ein physisches Angebot, aber auch Zuschaltungen internationaler Gäste und Livestreams sowie eine Open-Air-Begegnungszone am OK-Platz, eine zusätzliche Spielstätte werde verhandelt, hieß es in einer Presseaussendung am Mittwoch.