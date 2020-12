Auch die Hipfl-Tennis-Base in Erpfendorf wartet auf grünes Licht

Erpfendorf – Er würde, wenn er könnte. Lieber heute als morgen. Doch wie so viele in diesen krisengebeutelten Corona-Zeiten muss sich auch Markus Hipfl mit der Eröffnung seiner Tennis Base am Lärchenhof in Erpfendorf gedulden. Eigentlich wollte Hipfl, einst Nummer 63 der Tennis-Welt und erfolgreicher Davis-Cup-Spieler, die Filzkugel-Akademie für Spitzen- wie Breitensportler am 15. Dezember einweihen. „Leider macht die gegenwärtige Situation ein kurzfristiges Planen unmöglich. Wir wollen jedenfalls für alle da sein. Für Kinder, Jugendliche, Senioren, vom Anfänger bis zum Profi. Wir sind startbereit, warten nur auf grünes Licht seitens der Regierung“, sagt der Oberösterreicher, der nach Jahren in Wels und Wien mit seiner Familie wieder nach Kitzbühel zurückgekehrt ist. „In die Heimat meiner Frau“, wie der zweifache Papa (Sohn Felix 14 Jahre, Sohn Lucas 16 Monate) anmerkt.